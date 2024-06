Jovem dá 'tapa na cara' de repórter durante entrevista

O que deveria ser uma simples entrevista, ganhou repercussão nas redes sociais nesta semana por conta do desfecho “inesperado” da reportagem. Uma jovem, que era entrevistada durante o SBT Notícias, em Goiânia (GO), desferiu um tapa no rosto do repórter ao vivo. A situação, no entanto, não passava de uma encenação.

O episódio foi transmitido pela TV Serra Dourada. Na situação, o repórter acompanhava uma briga entre mãe e filha. A mãe reclamava de ter que sustentar a jovem de 20 anos.

O jornalista questionou a moça sobre a situação. “Esse celular aí. Que celular é esse?”, perguntou ele à jovem, que no mesmo instante dá um tapa no rosto dele.

“Eu já falei que não quero gravar entrevista nenhuma. Sai daqui!”, dispara a filha enquanto a mãe aponta a atitude dela. As duas mulheres são conhecidas por fazerem esse tipo de vídeo e divertirem os seguidores.

Na verdade, toda a situação não passava de uma “pegadinha” com as youtubers para conscientizar os jovens sobre comportamento e independência financeira.