Vídeo: Jovem atingida por carga de 1 tonelada em mercado no RS é hospitalizada

O momento em que uma jovem foi atingida por uma carga de 1 tonelada de leite condensado foi registrado em vídeo que circula nas redes sociais. As imagens são das câmeras de segurança de um mercado localizado em Canoas, no Rio Grande do Sul, onde o acidente aconteceu. Após ser soterrada pelas caixas, a mulher de apenas 19 anos, fica completamente coberta pela carga até que reaparece já desacordada. Ela foi hospitalizada após o ocorrido.

No vídeo, as caixas estavam empilhadas em uma máquina para deslocamento de cargas dentro do mercado, mas que não suporta o peso do material e cai para o lado. A jovem que estava de pé em uma das prateleiras sequer teve tempo de ver o que a atingiu. Logo em seguida, outras pessoas que compravam no local e os próprios funcionários retiram apressadamente as caixas de cima da jovem, momento em que é possível vê-la desacordada.

VEJA MAIS

Outros vídeos gravados por pessoas que estavam no local na mesma hora, mostram a jovem mais de perto, mas não é possível identificar nenhum ferimento aparente.