Motociclista morre após queda na BR-010 em Paragominas

Um motociclista identificado como Francivaldo Souza, de 44 anos, morreu em um acidente na BR-010, em Paragominas, sudeste do Pará. Conforme as informações iniciais, a vítima trafegava na tarde de segunda-feira (10/3) pela rodovia quando sofreu uma queda, entre o km 12 e o bairro Pandolfe. Com o impacto, Francivaldo não resistiu e evoluiu a óbito ainda no local.

Segundo os relatos colhidos pela polícia no local, o acidente ocorreu quando Francivaldo retornava do trabalho, por volta de 16h30. Ele teria perdido o controle da motocicleta ao passar por uma grande quantidade de água que estava empossada na pista após a forte chuva que caiu na região. Condutores que passavam pelo local tentaram socorrer a vítima, mas ele já não apresentava sinais vitais. Apesar de estar usando o capacete de segurança, a vítima teve uma grave lesão na cabeça ao cair na pista, o que causou a morte.

A família de Francivaldo foi ao local e acompanhou o trabalho realizado pela Polícia Científica e Civil. O corpo foi periciado, assim como a cena do acidente, e depois foi removido ao Instituto Médico Legal de Paragominas.

