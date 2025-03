Vídeo: motociclista registra a própria morte em acidente a 184 km/h

Um homem de 35 anos morreu após perder o controle da motocicleta que pilotava na CE-040, em Beberibe, na região metropolitana de Fortaleza. O acidente ocorreu no último domingo (9), no KM 75 da rodovia, quando o motociclista se desequilibrou em uma curva e colidiu contra a mureta de proteção.

Uma câmera acoplada ao capacete da vítima registrou o momento do impacto, revelando que ele trafegou a 184 km/h, mais que o dobro do limite permitido na via, que é de 80 km/h.

Investigação em andamento

Equipes de socorro foram acionadas imediatamente, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e teve o óbito constatado no local. A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social informou que a Polícia Civil investiga o caso para esclarecer as circunstâncias do acidente.

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) e a Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também coletaram informações para ajudar na apuração. A Delegacia Municipal de Beberibe conduz uma investigação, analisando fatores que podem ter contribuído para a tragédia.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com