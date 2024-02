Jovem acorda com olhos roxos sem explicação e intriga web; vídeo

Nesta quarta-feira (7), as redes sociais foram tomadas por um mistério envolvendo um jovem que acordou com os olhos roxos, sem nenhuma explicação aparente. Gustavo Henrique, de 20 anos, compartilhou a situação estranha em seu TikTok, acumulando mais de 10 milhões de visualizações.

No vídeo publicado, Gustavo descreve o momento em que percebeu a coloração estranha ao redor dos olhos, inicialmente com a cor esverdeada. Pouco tempo depois, os olhos do jovem começaram a inchar, acompanhados de uma sensação de ardor e excesso de lágrimas. "(Estavam) ardendo muito, muito inchados, lacrimejando bastante. Não sei o que pode ter acontecido", contou.

VEJA MAIS

No dia seguinte, os olhos desincharam, mas a região ficou roxa, deixando Gustavo ainda mais intrigado. "Não sei se foi alguma reação alérgica, sou bem alérgico a tudo. Mas, simplesmente, não sei o que pode ter acontecido", acrescentou. Além disso, Gustavo mencionou sentir dor ao tocar na área afetada e revelou que a exposição ao sol também incomoda.

"Eu realmente fui dormir sem isso, sem essas manchas, e acordei com isso. Fiz uma consulta básica, não foi nenhum bicho", explicou Gustavo, que até mesmo brincou com a situação dizendo que é uma "máscara de Carnaval".

Nos comentários, os internautas apresentaram diversas teorias, desde uma "mordida de barata" até consequências da descoloração do bigode. No entanto, todas as suposições foram descartadas pelo próprio Gustavo. Segundo ele, é necessário esperar por outros resultados de exames para saber o que de fato aconteceu.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, jornalista de OLiberal.com)