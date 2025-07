Avião de pequeno porte cai no interior de São Paulo e deixa duas vítimas

Um avião de pequeno porte caiu na manhã desta terça-feira (1º) na região da Estância Santa Inês, em uma área rural da Estrada Municipal José Domingues Netto, em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. Os dois ocupantes da aeronave morreram no local.

A aeronave havia decolado do aeroporto de São José do Rio Preto com apenas duas pessoas a bordo — informação que contradiz o número inicialmente divulgado pelo Corpo de Bombeiros, que falava em quatro ocupantes. O avião era usado para instrução de voo, e as vítimas eram um piloto e um aluno. As identidades não foram divulgadas.

Seis viaturas do Corpo de Bombeiros, com um total de 16 profissionais, foram mobilizadas para atender à ocorrência. As mortes foram confirmadas no local pelo médico do SAMU, Gabriel Valentim.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a aeronave não atingiu outras estruturas e não houve derramamento de combustível.

O avião pertencia ao Aeroclube de São José do Rio Preto e estava com a documentação em dia para voos de instrução privada. O Certificado de Verificação de Aeronavegabilidade (CVA) venceria justamente na data do acidente. O modelo da aeronave, um CAP-4, é monomotor e tem capacidade para dois ocupantes, conforme o Registro Aeronáutico Brasileiro (RAB) da Anac.

O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) e a Polícia Técnico-Científica foram acionados para investigar as causas do acidente.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)