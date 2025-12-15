Jornalista Maurício Kubrusly reconhece apenas a esposa após diagnóstico de demência desde 2018

O jornalista Maurício Kubrusly, que já foi considerado um dos maiores comunicadores do país, decidiu abandonar a rotina das TVs após ter sido diagnosticado com demência frontotemporal em 2018. Hoje, o ex-repórter do Fantástico vive de forma estritamente reservada ao lado da esposa Beatriz Goulart, de 63 anos, que é a única pessoa da qual ele se lembra, em uma residência que fica localizada no sul do estado da Bahia.

Mas antes de ter um diagnóstico correto, a esposa de Maurício alegou ter dificuldades com o tratamento. “Tratavam ele como uma celebridade e não como paciente. Perguntavam da televisão e a gente ficava no escuro. Nesse ponto, foi ótimo ele ser ateu, porque não tem Deus para culpar. Ele é bem racional, sabe que isso acontece com muita gente”, revelou Beatriz em entrevista ao jornal O Globo na época.

Após receber o diagnóstico correto de demência frototemporal, a esposa disse ainda que o jornalista quase se decidiu por Eutanásia. “Maurício chegou a mencionar seguir o mesmo caminho escolhido por Antonio Cicero (um escritor que fez eutanásia). ‘Não tenho mais o que fazer aqui’, disparou [ele] certa vez. Eu o demovi da ideia. Não vou ficar viúva, não. Mas estou me preparando para o dia em que ele esquecer meu nome”, declarou Beatriz Goulart à Veja em 2024.

O que é demência frototemporal?

A demência frontotemporal é caracterizada por se manifestar mais cedo do que outras doenças neurológicas, provocando alterações marcantes de comportamento e personalidade. De modo popular, a condição também é conhecida como “doença da gafe”, porque pode causar o aumento da impulsividade, a ausência da inibição e atitudes consideradas propriamente inadequadas em locais públicos.

Neste último domingo (14), o jornalista Maurício Kubrusly chegou a sofrer uma queda em sua residência e foi internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Santa Casa da Misericórdia de Itabuna, no sul da Bahia. De acordo com a assessoria do hospital, o jornalista passou por procedimento para drenar um hematoma, mas ainda não foi divulgada a melhora de seu estado de saúde.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em Oliberal.com)