Jogado por ladrões no Rio Tietê, policial esperou 6 horas por resgate

Um policial civil ficou mais de seis horas à espera de resgate após sofrer um assalto e ser jogado pelos ladrões no Rio Tietê, em São Paulo. Maurício Prina Oliveira, de 51 anos, quebrou dentes e sofreu fraturas no braço, dedos e nariz, além de lesões na face, pernas e cabeça.

Na última quarta-feira (05), o policial civil, que é investigador no 14º Distrito Policial (Pinheiros), estava em uma viatura descaracterizada quando parou o veículo na Marginal Tietê, próximo à ponte da Freguesia do Ó, na zona norte de São Paulo, para trocar um pneu que havia furado.

Maurício acabou surpreendido por dois criminosos armados que roubaram a sua arma de fogo, a carteira, o celular e a chave do carro. Em seguida, os ladrões o empurraram no rio.

Segundo o registro da ocorrência, ferido e consciente, o policial não conseguiu sair do local e ficou jogado na margem do rio até ser visto por uma pessoa.

Na delegacia, a testemunha que encontrou Mauricio disse ter visto um carro, com as portas abertas, parado no recuo da Marginal. A pedido do policial civil, ela ligou para o 190. Equipes do 14º DP também foram para o local.O resgate só fo realizado realizado pelo Corpo de Bombeiros e pela Polícia Militar, por volta das 10h30.

Maurício foi levado para o Hospital Geral de Vila Penteado, na zona norte de São Paulo, onde segue internado. A vítima passa bem.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) afirma que duas armas foram recuperadas e que a “3ª Central Especializada de Repressão a Crimes e Ocorrências Diversas (Cerco) segue trabalhando para esclarecer os fatos e prender os autores”.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).