VÍDEO: Jiboia de 1,5 metro interdita pista por três horas para terminar de se alimentar

Os turistas que aproveitavam o dia para passear tiveram uma surpresa inusitada quando uma pista precisou ser interditada por três horas para que uma jiboia terminasse de se alimentar, no último sábado (6), no Parque Cesamar, em Palmas, no Tocantins. O vídeo do animal enrolando uma iguana no meio da via pública viralizou nas redes sociais. As informações são do portal Metrópoles.

Nas imagens que circulam na web, é possível ver a jiboia, que possui cerca 1,5 metro de comprimento, realizando uma digestão lenta do réptil capturado. De acordo com a Guarda Municipal Ambiental, a via foi liberada após três horas e o tráfego voltou ao normal na região.

O animal teria terminado a refeição e voltado para a mata.