Moradora encontra jiboia de 3 metros em cima da cama

Uma jiboia de três metros de comprimento foi capturada por uma equipe do Corpo de Bombeiros da comunidade de Catuzinho, região ao norte de Minas Gerais. O chamado à guarnição foi feito por uma moradora que encontrou o réptil sobre sua cama. A idosa, de 59 anos, vive apenas na companhia do filho e teria se assustado ao se deparar com o animal quando levantou a lona que protegia o colchão.

O sargento Ivo Júnior relatou que é comum o aparecimento de cobras naquela região, mas que nunca tinha visto uma desse porte. Apesar da remoção do réptil ter durado quase duas horas, o militar considerou a operação tranquila: "Foi muito tranquilo, pois ela estava calma, não tentou se defender nem fugir. Estava bem mansa. Foi só colocar na caixa de transporte e levar para o local de soltura", contou.