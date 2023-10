Jacaré de dois metros aparece ferido e é resgatado na orla de Manaus

Um jacaré de dois metros foi resgatado na tarde do último dia 3, na orla de Manaus (AM), zona sul da capital. O animal retirado na praia que se formou em frente à Feira Manaus Moderna, devido à seca, estava ferido e já tinha aparecido no local na última sexta-feira (29).

A ação foi executada pela Polícia Militar e pelo Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas. Em seguida, com a chegada do Comando de Policiamento Ambiental (CPAmb), as equipes elaboraram um plano para capturar o réptil sem machucá-lo.

Após a contenção, o jacaré foi deslocado para o Zoólogico da Fametro, na zona leste, onde receberá os tratamentos no ferimento e o acompanhamento necessário até sua reabilitação.

Na semana passada, quando foi visto pelos moradores pela primeira vez, o animal tinha sido atingido na cabeça por uma embarcação e estava desorientado. Em vídeos que circularam nas redes sociais, dois homens aparecem arrastando o jacaré até o Rio Negro, mas desistem, porque além da dificuldade para retirá-lo pelo tamanho e peso do animal, ele não conseguia se movimentar.

(*Juliana Maia, estagiária de jornalismo, sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)