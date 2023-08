É permitido? Caçadores capturam jacaré gigante de quase duas toneladas

Um grupo de caçadores - composto por quatro indivíduos - conseguiu capturar e abater um jacaré gigante com quase duas toneladas e 4,3 metros de comprimento. O evento aconteceu no último sábado (26) no estado do Mississippi, nos Estados Unidos. De acordo com as autoridades locais, o animal superou um registro estadual, tornando-se o maior já encontrado na região.

Os caçadores responsáveis ​ foram identificados pelo Departamento de Vida Selvagem, Pesca e Parques do Mississippi como Tanner White, Don Woods, Will Thomas e Joey Clark. Até então, o registro anterior continha um jacaré capturado em 2017, com 4,2 metros de comprimento e cerca de 1,7 tonelada de peso.

Sobre a caça de jacaré: é permitido?

A caça esportiva de jacarés é legal no Mississippi desde 2005. Atualmente, a temporada dura 10 dias e permite que caçadores licenciados capturem até dois animais com mais de 1,20 metros de comprimento, sendo que apenas um deles pode ultrapassar 2,10 metros.

Uma porção da carne do jacaré será dada a refeitórios que fornecem alimentação para pessoas em situação de vulnerabilidade social. Além disso, a cabeça do animal será mantida como troféu por um dos caçadores, enquanto o couro será compartilhado entre os quatro.

Caça no Brasil

No Brasil, a caça é proibida desde 1967. Contudo, em 2013, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis ​​(Ibama) emitiu uma resolução que permite a captura de javalis apenas para controle biológico.

Aqueles que praticam maus-tratos a animais silvestres podem enfrentar pena de reclusão de dois a cinco anos, além de multa variando de um a 40 períodos mínimos. No caso de morte de animal, as reportagens podem ser aumentadas em até um quarto do tempo.