Irmãs engravidam após serem estupradas quatro vezes pelo mesmo suspeito

Um homem de 31 anos foi preso, nesta quarta-feira (29), suspeito de estuprar quatro vezes duas irmãs, no município de Alagoa Grande, no Agreste da Paraíba. O Conselho Tutelar segue acompanhando o caso. As informações são do portal T5.

De acordo com a delegada Ellen Lima, os dois casos teriam ocorrido quando as vítimas eram crianças. A primeira, engravidou aos 12 anos. O relacionamento com o suspeito dos estupros gerou mais dois filhos, sendo uma com 18, que apresenta distúrbios psicológicos.

Já a irmã mais nova teria sido estuprada com a mesma idade da primeira. Ainda segundo a delegada, a família vivia em extrema vulnerabilidade social.

O suspeito, que respondia por furto, porte ilgeal de arma de fogo e lesão corporal, foi encaminhado à delegacia da cidade.