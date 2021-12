Idosa é presa após permitir estupro de neta de 11 anos em troca de 'prato de comida'

Uma idosa de 78 anos foi presa após permitir que a neta, uma criança de 11 anos, fosse estuprada por em troca de comida, na última quarta-feira (15), no município de Normandia, no norte de Roraima. Além da avó da menina, dois homens que teriam abusado da menina também foram encaminhados à delegacia. As informações são do portal Alagoas 24 horas.

VEJA MAIS

De acordo com o delegado titular Rodrigo Gomides, o crime aconteceu em 2012, quando a vítima morava com a familiar materna, na Comunidade Indígena da Jibóia. Segundo as investigações, um agricultor de 78 anos e um tio da menina, de 27, seriam os responsáveis por praticar o crime contra a menina, com o consentimento da avó.

Testemunhas relataram que em um dos abusos, a menina foi arrastada pelo tio até as margens de um igarapé. O suspeito teria ficado sem roupa enquanto a vítima gritava por socorro. Os três envolvidos foram encaminhados a delegacia de Normandia, onde estão aguardando encaminhamento da Justiça.