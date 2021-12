Suspeito de abusar sexualmente de menina em loja é identificado e intimado

O suspeito de abusar sexualmente de uma menina de 8 anos, na última sexta-feira (3), em uma loja de São José dos Pinhais (PR), foi identificado e intimado a depor pela Delegacia da Mulher e do Adolescente. As câmeras de segurança do estabelecimento registraram o homem passando a mão na criança. As informações são do portal Metrópoles e Banda B.

A mãe da menina falou sobre o caso e contou que a criança acompanhava a família nas compras de Natal quando foi abusada. “Foi eu, minha mãe e meu padrasto [avós da menina]. Esta tinha sido a última loja que entramos e minha filha sempre esteve andando de mãos dadas comigo. Eu não ‘desgrudo’ dela de jeito nenhum. Só que quando a gente entrou nessa loja, ela estava meio vazia, então ficamos mais à vontade até porque ninguém imagina que vai acontecer algo assim dentro de um comércio com câmeras e tudo”, disse.

“Um minuto de distração”, como define a mãe, que não teve a identidade revelada, bastou para o homem se aproximar e passar a mão na menina. Ela acredita que o suspeito já seguia a família quando todos entraram na loja.

No momento do abuso, a menina estava de costas para o suspeito, vendo produtos na prateleira. Pouco tempo depois, o homem se vira, vai em direção à menina e apalpa a criança de 8 anos. Em seguida, ele sai da loja. A menina parece olhar como se não tivesse entendido o que aconteceu e fica parada no corredor.

Após o abuso, a menina foi até a mãe relatar a situação. No entanto, segundo a mulher, ela chegou a procurar o suspeito com a filha, mas não o encontraram. Apenas em casa que a mãe conversou com a menina sobre o que ela sofreu. A criança deu detalhes de toda a situação, descrevendo, inclusive, a camisa que o suspeito usava. Em seguida, a família registrou um Boletim de Ocorrência.