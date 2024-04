IR 2024: pagamento da restituição começa em maio; veja o calendário

A Receita Federal definiu o calendário de pagamentos das restituições do Imposto de Renda 2024. O primeiro lote está previsto para 31 de maio, mesma data limite para a entrega das declarações. O prazo para entrega começou em 15 de março e se estende até 31 de maio de 2024.

Quem usar o modelo pré-preenchido ou a restituição via PIX terá prioridade na restituição.

Calendário de Restituições

➜ 1º Lote: 31 de maio

➜ 2º Lote: 28 de junho

➜ 3º Lote: 31 de julho

➜ 4º Lote: 30 de agosto

➜ 5º Lote: 30 de setembro

Prioridades na restituição

A Receita Federal prioriza a data de entrega das declarações, ou seja, quem envia a declaração mais cedo recebe a restituição primeiro. Além disso, se observa uma fila de prioridades para alguns grupos, que recebem a restituição antes de todo o resto (mesmo que tenham entregado a declaração nos últimos dias do prazo).

Confira a ordem de prioridades na restituição do Imposto de Renda:

1. Idosos acima de 80 anos;

2. Idosos entre 60 e 79 anos;

3. Contribuintes com alguma deficiência física ou intelectual ou moléstia grave;

4. Contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério;

5. Contribuintes que adotarem a declaração pré-preenchida ou optarem por receber a restituição via PIX.

Para receber via PIX, é preciso que a chave informada no momento da declaração seja o CPF do contribuinte. PIX vinculados ao e-mail ou ao telefone, por exemplo, não podem ser usados.

