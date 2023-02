IPVA em Tocantins: qual valor e prazo de até quando paga com desconto

O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2023, de Tocantins (TO), está disponível on-line. Os motoristas podem pagar o débito de forma única, com desconto, ou parcelado. Basta acessar o site da Secretaria da Fazenda (Sefaz-TO).

Caso não opte pelo pagamento à vista, o proprietário do veículo poderá dividir o IPVA, sem abatimento, em até dez parcelas, desde que o valor da parcela não seja inferior a R$ 500, no caso de pessoa jurídica, e R$ 250 se pessoa física. Os proprietários de veículos cujo valor do IPVA devido for igual ou inferior a R$ 200 estão dispensados do pagamento do imposto. Confira os prazos abaixo:

Qual o valor e a taxa do IPVA 2023 em Tocantins

Em Tocantins, o valor do IPVA segue a porcentagem estabelecida pelo Estado, a partir do valor venal da tabela FIPE referente ao modelo.

Até quando paga o IPVA 2023 com desconto

O prazo para pagar com desconto o IPVA 2023, no Tocantins, encerrou no dia 16 de janeiro.

Como pagar o IPVA 2023 em Tocantins

Antes de pagar, é preciso emitir o boleto do IPVA da seguinte forma:

Acesse o site da Secretaria da Fazenda;

Acesse o menu Guia de Pagamento;

Siga na opção “IPVA”;

Coloque os dados do Renavam e a Placa;

Depois, clicar em “Emitir DAE IPVA”

Imprima o boleto.

Como pagar o carnê/boleto do IPVA de Tocantins?

Após a emissão o carnê/boleto do IPVA de Tocantins, os moradores podem pagar o valor em agências bancárias, centros lotéricos, caixa eletrônico ou via aplicativo do próprio banco, na internet.