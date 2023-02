IPVA em Manaus, Amazonas: qual valor e prazo de até quando paga com desconto

A Secretaria de Estado de Fazenda do Amazonas (Sefaz-AM) divulgou o calendário oficial de pagamento do IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) deste ano. Confira as datas e valores do tributo que poderá ser pago com cota única ou em até três parcelas.

Veja o calendário de pagamento do IVPA 2023:

Placas com terminação 1ª ou Única 2ª ou Única 3ª ou Única Vencimento do IPVA Números Desconto de 10%, até Desconto de 5%, até Desconto de 0%, até Prazo final 1 31/03/2023 28/04/2023 31/05/2023 31/05/2023 2 31/03/2023 28/04/2023 31/05/2023 31/05/2023 3 31/03/2023 28/04/2023 31/05/2023 31/05/2023 4 28/04/2023 31/05/2023 30/06/2023 30/06/2023 5 31/05/2023 30/06/2023 31/07/2023 31/07/2023 6 30/06/2023 31/07/2023 31/08/2023 31/08/2023 7 31/07/2023 31/08/2023 29/09/2023 29/09/2023 8 31/08/2023 29/09/2023 31/10/2023 31/10/2023 9 29/09/2023 31/10/2023 30/11/2023 30/11/2023 0 31/10/2023 30/11/2023 29/12/2023 29/12/2023

Como é feito o pagamento do IPVA 2023?

O pagamento do imposto depende da condição do automóvel. Caso o veículo seja usado, as datas são definidas de acordo com o tipo de veículo e final de placa e são publicadas por meio de decreto. No caso de automóveis novos, o IPVA integral ou a primeira parcela devem ser pagas em até 30 dias após a data da emissão da Nota Fiscal de venda ao consumidor.

Quanto o IPVA aumentou em 2023?

automóveis como motocicletas, veículos de passeio, carros comerciais leves, veículos de esporte e outros veículos com até 1000 cilindradas (1.0) tiveram aumento do tributo de 2% para 2,5%

automóveis como motocicletas, veículos de passeio, carros comerciais leves, veículos de esporte e outros veículos com mais de 1000 cilindradas (1.0) sofreram aumento de 3% para 3,5%.

Desconto do Bom Condutor no Amazonas

Em 2015, o Estado do Amazonas implementou a lei que oferece redução na taxa tributária aos motoristas. Por meio da lei estadual 203/2014, ou "lei do Bom Condutor", são oferecidos descontos de até 30% sob o tributo, para condutores que pagarem o IPVA antecipadamente e que não tiverem infrações de trânsito.

Como solicitar o desconto do Bom Condutor?

Os motoristas interessados devem realizar a solicitação do desconto até 30 dias antes do prazo de vencimento do imposto. A inscrição é realizada por meio de pedido no Protocolo Virtual disponível no site da Sefaz-AM.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)