IPVA em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul: qual valor e prazo de até quando paga com desconto

Os contribuintes do IPVA 2023 em Porto Alegre (RS) ainda podem receber descontos de até 24,8% se quitarem o tributo em cota única até o dia 28 de fevereiro. Após este prazo, os descontos diminuem. Confira a tabela, quais os valores, prazos de pagamento e descontos possíveis:

Legenda (Divulgação/ Detran-RS)

Qual o valor do IPVA 2023 em Porto Alegre

No Rio Grande do Sul, automóveis pagam 3% do valor venal da tabela FIPE referente ao modelo; motocicletas recolhem 2%; e caminhões, ônibus e outros veículos de transporte pagam apenas 1%.

Como consultar o valor do IPVA 2023 em Porto Alegre

No Rio Grande do Sul, é possível consultar os valores do IPVA 2023, da Taxa de Licenciamento, do Seguro DPVAT e de multas de trânsito pelo site do IPVA e pelo site do Detran-RS, bem como pelo aplicativo IPVA RS, disponível na Google Play e na App Store.

Até quando paga o IPVA 2023 com desconto

Os usuários que quitarem o IPVA até o dia 28 de fevereiro receberão 6% de desconto, mais os descontos dos programas Bom Motorista e Bom Cidadão do Estado do Rio Grande do Sul, até um limite de 24,8%. Após esta data e até o dia 31 de março, o desconto será de 3% mais os descontos dos programas supracitados, até um limite de 22,4%. A partir de abril, o desconto será apenas o previsto pelos programas Bom Motorista e Bom Cidadão.

Como pagar o IPVA 2023 em Porto Alegre

O pagamento da cota única do IPVA 2023 em Porto Alegre deverá ser feito diretamente pelos bancos credenciados pelo Estado, de forma online ou presencial. Ao se dirigir às agências bancárias, o contribuinte deverá levar consigo os dados de placa e RENAVAM do veículo, bem como os documentos pessoais do proprietário. Não há necessidade de emissão de Guia de Arrecadação (GA).

Para os contribuintes que não têm contas nos bancos credenciados, há a opção de pagamento via Pix. Basta acessar o site especializado, preencher os dados necessários e seguir as instruções dadas.

Veja quais bancos são credenciados pelo Estado do Rio Grande do Sul:

Banrisul

Bradesco

Sicredi

Sicoob

Banco do Brasil

Como parcelar o IPVA 2023 em Porto Alegre

Já não é mais possível parcelar neste ano o IPVA 2023 em Porto Alegre.

O que é o IPVA?

O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) é um imposto brasileiro anual que deve ser pago pelos proprietários de veículos. O valor é calculado com base no preço do transporte.

O valor arrecadado é destinado para o poder executivo, que o usa na manutenção e recuperação das rodovias.

Quem não paga IPVA no Rio Grande do Sul?

Não pagarão o IPVA de 2023 e dos anos seguintes os proprietários de veículos fabricados antes do ano 2004 e os isentos por leis especiais. Também não pagam o tributo os veículos de uso governamental, escolar ou para pessoas com deficiência.

Segundo o Governo do Rio Grande do Sul, 46,2% dos 7.413.277 veículos registrados no Estado estão isentos de pagar o IPVA.