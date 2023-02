IPVA em Boa Vista-RR: qual valor e prazo de até quando paga com desconto

O calendário de pagamento do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de Boa Vista, em Roraima, no ano de 2023, já está disponível no site do Detran de Roraima e poderá ser pago à vista ou parcelado em três vezes. Confira a tabela:

(Reprodução/DETRAN-RR)

Como emitir e pagar o IPVA 2023?

Diferente do IPTU, onde as guias são enviadas pelos correios, para conseguir a guia de pagamento o tributário deve se encaminhar até a agência do DETRAN ou baixar pelo site do DETRAN de Roraima, informando o número do chassi, localizado embaixo do número da placa do veículo, ou o Renavam do veículo.

Siga os passos abaixo:

1 - Clique em "Consulta débitos"

(Reprodução/DETRAN-RR)

2 - Informe o número da placa e do Renavam e emita a guia:

(Reprodução/DETRAN-RR)

Para pagar o IPVA basta informar os dados nas casas lotéricas ou nos seguintes bancos credenciados:

Valor do IPVA 2023

O valor do IPVA é baseado em uma porcentagem sobre preço de mercado do veículo, de acordo com a Tabela Fipe. Veja a porcentagem:

Carros – 3%

Veículos de carga– 2%

Motocicletas e quadriciclos – 2%

Desconto no IPVA 2023

O governo estadual de Roraima definiu que não haverá desconto para o pagamento em cota única do IPVA 2023. O imposto pode ser pago em três parcelas mensais, iguais e sucessivas.

Parcelamento do IPVA 2023

O parcelamento do IPVA 2023 poderá ser feito em até três vezes. Os proprietários devem observar a data de vencimento na tabela, de acordo com o número final da placa, e pagar o valor estipulado para cada parcela no prazo estabelecido, que iniciou no dia 31 de janeiro.

O que é o IPVA?

O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) é um imposto brasileiro anual que deve ser pago pelos proprietários de veículos automotores. O valor é calculado com base no valor do veículo.

O valor arrecadado é destinado 50% para o governo municipal e os outros 50% para o governo estadual, que usa como verba para a melhoria de setores como: saúde, segurança e educação.

Segundo o artigo 131 §2º do Código de Trânsito Brasileiro, quem não obter o Certificado de Licenciamento de Anual do veículo, documento necessário ao tráfego de veículos em vias públicas, e não realizar o pagamento do IPVA 2023, fica impedido de utilizar o veículo. A multa é de até 7 pontos na carteira de motorista.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)