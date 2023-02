IPVA em Salvador, Bahia: qual valor e prazo de até quando paga com desconto

O calendário de pagamento do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de Salvador (BA) do ano de 2023 já está disponível no site do Governo do Estado da Bahia e oferece desconto de 10% para quem pagar por cota única. Confira a tabela:

(Reprodução/Sefaz Bahia)

Desconto no IPVA 2023

Para quem não quitou o IPVA até a última sexta-feira (10), onde o desconto era de 20%, poderá pagar por cota única com 10% - valor dobrado de 2022, que era de 5% - quem fizer o pagamento total do imposto no dia do vencimento da primeira cota.

Como pagar o IPVA 2023?

Para pagar o IPVA, basta informar o número do Renavam, o número de identidade do veículo, nos seguintes bancos credenciados:

Parcelamento do IPVA 2023

Em 2023, o parcelamento do IPVA 2023 poderá ser feito a partir de março em até cinco vezes. Os proprietários devem observar a data de vencimento da primeira cota na tabela, de acordo com o número final da placa, e pagar o valor estipulado para cada parcela no prazo estabelecido.

É preciso, para fazer jus a divisão do pagamento, que o valor devido seja de, no mínimo, R$ 120,00.

O que é o IPVA?

O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) é um imposto brasileiro anual que deve ser pago pelos proprietários de veículos automotores. O valor é calculado com base no preço do veículo.

O valor arrecadado é destinado 50% para o governo municipal e os outros 50% para o governo estadual, que usa na manutenção e recuperação das rodovias.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão da editora de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)