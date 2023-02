IPVA em São Luís, Maranhão: qual valor e prazo de até quando paga com desconto

O IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) é um tributo cobrado anualmente pelo governo brasileiro sobre a propriedade de veículos automotores. O valor do imposto é calculado com base no valor venal do veículo, que é uma estimativa do seu valor de mercado.

Caso o pagamento do IPVA não esteja em dia, o proprietário pode sofrer cobranças adicionais, multas e até mesmo a impossibilidade de transferência ou licenciamento do veículo. O pagamento do imposto é fundamental para o desenvolvimento de políticas públicas e para a manutenção de serviços e infraestruturas importantes para a sociedade, como as estradas e a segurança viária.

Qual o valor do IPVA no Maranhão?

Os valores por modelo de veículo do IPVA no Maranhão foram disponibilizados no site do Detran-MA, através de uma tabela de veículos nacionais e importados. O pagamento pode ser feito em parcela única ou em três parcelas mensais. Confiro os prazos para pagamento e data de início das fiscalizações:

Final de placa 1ª cota ou parcela única 2ª cota 3ª cota Início das fiscalizações 1 e 2 06/03 06/04 05/05 05/06 3 e 4 13/03 13/04 12/05 12/06 5 e 6 20/03 20/04 19/05 19/06 7 e 8 27/03 27/04 26/05 26/06 9 e 0 30/03 28/04 31/05 30/06

Até quando posso pagar o IPVA com desconto no Maranhão?

Os proprietários de veículos têm até o dia 28 de fevereiro de 2023 para realizar o pagamento do IPVA com desconto de 15%. Para que o valor seja reduzido, é preciso que o cidadão realize o pagamento em apenas uma parcela, ou seja, em cota única.

Os pagamentos poderão ser feitos em agências da Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Bradesco e em casas lotéricas.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)