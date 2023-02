IPTU em São Luís, Maranhão: como consultar, como pagar e como emitir a 2ª via

O IPTU, ou Imposto Predial e Territorial Urbano, é um tributo cobrado anualmente pelo município onde se encontra o imóvel em questão. Ele é destinado a cobrir despesas com infraestrutura, serviços públicos, segurança, entre outros, e é calculado com base no valor venal do imóvel, que leva em consideração sua localização, tamanho, construção, entre outros fatores.

Em São Luís, no Maranhão, os contribuintes que quitarem o IPTU antes de 30 de maio têm um desconto de 15%. Entretanto, caso atrase o pagamento do imposto, o cidadão terá que pagar juros e multas que são calculados mensalmente.

Como consultar o IPTU de São Luís, no Maranhão?

Página de consulta do IPTU de São Luís (Reprodução/SEMFAZ)

As consultas de débitos do IPTU podem ser realizadas pelo site da Secretaria Municipal da Fazenda (SEMFAZ) de São Luís, no Maranhão. Para isso, o cidadão deve fornecer os dados de Inscrição do Móvel e o CPF ou CNPJ do proprietário.

Como pagar o IPTU de São Luís?

O IPTU de São Luís poderá ser pago em qualquer agência dos bancos autorizados pela prefeitura. Preferencialmente, o pagamento deve ser feito dentro da região metropolitana de São Luís, mas pode ser pago fora, a critério da instituição financeira. Os bancos permitidos são:

Banco do Brasil;

Bradesco;

Banco Itaú;

Banco Santander;

Caixa Econômica Federal;

Lotéricas (No limite fixado pela CEF);

Citibank.

Como emitir a 2ª via do IPTU de São Luís?

Página de emissão da 2ª via do IPTU de São Luís (Reprodução/SEMFAZ)

A segunda via do IPTU de São Luís pode ser retirada também no site da SEMFAZ do município. Nesta opção, o cidadão poderá utilizar o número da inscrição mobiliária nova, antiga ou utilizar o seu número de CPF ou CNPJ.

