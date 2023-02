IPVA em Fortaleza, Ceará: qual valor e prazo de até quando paga com desconto

O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2023, de Fortaleza, no Ceará (CE), está disponível on-line. Os motoristas podem pagar o débito de forma única, com desconto, ou parcelado. Basta acessar o site da Secretaria da Fazenda (Sefaz-CE).

Caso não opte pelo pagamento à vista, o proprietário do veículo poderá dividir o IPVA, sem abatimento, em até cinco parcelas. O valor mínimo do imposto a ser parcelado é de R$ 100,00. Veja o cronograma:

1ª parcela: 10 de fevereiro

2ª parcela: 10 de março

3ª parcela: 12 de abril

4ª parcela: 10 de maio

5ª parcela: 12 de junho

Qual o valor e a taxa do IPVA 2023 em Fortaleza, Ceará

Em Fortaleza, o valor do IPVA segue a porcentagem estabelecida pelo Estado, a partir do valor venal da tabela FIPE referente ao modelo. Confira aqui a tabela.

Até quando paga o IPVA 2023 com desconto

O prazo para pagar com desconto o IPVA 2023, em Fortaleza, encerrou no dia 31 de janeiro.

Como pagar o IPVA 2023 em Fortaleza

Antes de pagar, é preciso emitir o boleto do IPVA da seguinte forma:

Acesse o site da Secretaria da Fazenda;

Acesse o menu “Serviços”;

Siga na opção “IPVA”;

Clique no botão “Acesso ao Sistema” e escolha o item “Imposto”;

Depois, clicar em “Emitir DAE IPVA”;

Digite os dados do veículo (chassi ou placa e Renavam) > “Imprimir Carnê” > “Imprimir Saldo Devedor”.

Selecione “Imprimir Carnê”.

Como pagar o carnê/boleto do IPVA de Fortaleza?

Após a emissão o carnê/boleto do IPVA de Ceará, os moradores podem pagar o valor em agências bancárias, centros lotéricos, caixa eletrônico ou via aplicativo do próprio banco, na internet.

Outras dúvidas acesse as cartilhas:

