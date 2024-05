Inundação no RS: nível do rio Guaíba cai e deve ficar abaixo dos 5 metros nesta quinta-feira

O nível do Rio Guaíba registrou queda de 21 centímetros nos últimos dois dias e deve ficar abaixo dos 5 metros ainda nesta quinta-feira (9). As projeções são do Serviço Geológico do Brasil (SGB) e foram divulgadas pela CNN Brasil. Por outro lado, meteorologistas da Climatempo preveem novos episódios de chuva de alta intensidade e fortes rajadas de vento ao Rio Grande do Sul, que podem trazer novos transtornos até este final de semana. O pior cenário deve ser observado no domingo (12).

No início deste mês, o Guaíba atingiu sua máxima histórica, chegando a 5,33 metros. Ele tem baixado, mas continua mais de 2 metros acima da cota de inundação, que é de 3 metros.

Na manhã desta quinta-feira (09.05), o rio chegou a 5,6 metros, segundo dados divulgados pela Prefeitura de Porto Alegre, capital gaúcha. Previsão do SGB aponta que o Guaíba deve chegar a 4,8 ainda nesta quinta-feira, mas o cenário pode mudar em caso de chuva.