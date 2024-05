Inundações no RS: Temporais já deixaram 100 mortos; saiba quem são as vítimas

Os temporais que atingiram o Rio Grande do Sul resultaram em 100 mortes no estado até esta quarta-feira (8), conforme o último boletim da Defesa Civil, divulgado por volta das 18h. Além disso, há outros dois óbitos em processo de investigação. Os registros indicam também 130 desaparecidos e 374 feridos.

O número de pessoas fora de casa chega a 230,4 mil pessoas, com 67,4 mil em abrigos e 163,7 mil desalojados, que encontraram refúgio nas residências de familiares ou amigos. O impacto dos temporais abrange 425 dos 497 municípios gaúchos (85%), afetando cerca de 1,476 milhão de habitantes.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Inundação em Canoas RS: Conselho Tutelar busca 104 crianças ainda não localizadas por suas famílias ]]

Veja abaixo a lista de algumas das vítimas fatais deste que é considerado pelo governo do RS como o "maior desastre da história do estado":

- Nercio Giovane Silveira Farias, de 60 anos

- Josiane Machado, de 45 anos

- Delmar Waldomiro Sander, de 69 anos

- Nelson Scheffer, de 61 anos

- Mário José Forti , de 44 anos

- Olandina Bartz, de 90 anos

- Alzemar Foster, de 63 anos

- Eliziane Milani Buss, de 47 anos

- Olide Brondani, de 85 anos

- Emily Ulguin da Rocha, de 17 anos

- Liane Ulguin da Rocha, de 45 anos

- Paloma Melo da Silva, 25 anos

- Andrigo Oliveira de Ávil, de 25 anos

- Juan Dalcon Barrios, de 31 anos

- Ipidio Capra, de 55 anos

- Luiz Carlos Schutkovski, de 71 anos

- Artemio Cobalchini, de 72 anos

- Ivonete Cobalchini, de 62 anos

- Kaique Andriel Ludvig Santos, de 13 anos

- Nitiele Ludvig, de 36 anos

- Silvio Antônio Pellicioli, de 47

Noeli da Rosa Duarte, de 56 anos

- Leandro Fortes Carvalho, de 53 anos

- José Adair Oliveira, de 47 anos

- Wagner Oliveira, de 22 anos

Vítimas não identificadas:

- Uma idosa foi encontrada morta na quarta (01/05). Um casal foi encontrado morto localidade de Rio Pardinho. E a Defesa Civil confirmou que houve uma quarta morte. As identidades das vítimas não foram divulgadas.Os quatro em Santa Cruz do Sul;

- A Defesa Civil confirmou que houve a morte em Vera Cruz, mas não divulgou identidade;

- Uma pessoa morreu em Salvador do Sul após um deslizamento de terra destruir casas. Ela ainda não foi identificada. A Defesa Civil confirmou que houve outra morte na cidade, mas detalhes a respeito dela não foram divulgados;

- Duas pessoas morreram em Taquara após um deslizamento de terra, de acordo com a prefeitura da cidade. As vítimas são dois idosos. As identidades deles não foram divulgadas;

- Foi encontrado o corpo de uma mulher, na comunidade da Gringuinha, em Pinhal Grande, pela Polícia Civil. A identidade dela não foi divulgada;

- Os corpos de um casal e de uma criança que estavam desaparecidos foram encontrados na Localidade de Três Barras, no interior de Santa Maria;

- A Defesa Civil confirmou a morte de uma adolescente de 15 anos em São João do Polêsine. O nome dela não foi divulgado;

- Em Bento Gonçalves, uma mulher foi encontrada morta na Linha Buratti. A identidade dela não foi divulgada;

- Duas pessoas não foram identificadas morreram soterradas após deslizamentos de terra em Linha Pedras Brancas, em Gramado;

- Três pessoas foram encontradas mortas na localidade de Galópolis, em Caxias do Sul. As identidades não foram confirmadas.