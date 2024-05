Reforço da Força Nacional do SUS chega ao RS para atender áreas atingidas por enchentes

A partir desta segunda-feira (20/05), novos voluntários da Força Nacional do Sistema Único de Saúde (SUS) chegarão ao Rio Grande do Sul para intensificar os esforços de socorro nas áreas atingidas pelas enchentes. O estado teve 90% de seu território afetado pelas chuvas, e a Força Nacional, que iniciou os trabalhos na região no dia 5 de maio com uma equipe de 100 profissionais, deverá atuar agora com 202 v​oluntários.

Esse reforço permitirá que equipes volantes, compostas por médicos e enfermeiros, atuem simultaneamente em dez municípios prioritários. Desde o início das operações, mais de 2,8 mil atendimentos foram realizados, focando na estabilização de pressão arterial, diabetes e pequenos traumas. As equipes também realizaram partos.

O coordenador da Força Nacional do SUS, Fausto Soriano Estrela Neto, destacou que a diminuição das águas permite a expansão do atendimento para mais locais. “Houve uma solicitação para que a Força estivesse presente em locais prioritários. Os novos integrantes vão atender em locais fixos, como hospitais de campanha, e também em abrigos. Isso é importante para conter casos crônicos que precisam de seguimento de cuidado para que não se agravem”, explicou.

No sábado (18/05), mais de 40 profissionais se juntaram à equipe, promovendo a troca de equipes e a inclusão de novas categorias, como técnicos de enfermagem, para diversificar e ampliar a capacidade de atendimento.

Voluntários

Desde o início das chuvas no Rio Grande do Sul, o Ministério da Saúde tem convocado voluntários por meio da Força Nacional do SUS. O número de inscritos no cadastro da FN-SUS cresceu de 47 mil em abril para 68,4 mil.

Para participar, é obrigatório que o profissional tenha vínculo público municipal, estadual ou federal. Além disso, é necessário comprovar cinco anos de experiência em atendimento de emergência pré-hospitalar, móvel e fixo, e hospitalar.