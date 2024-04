Internet da Oi caiu? Usuários relatam instabilidade na conexão em Belém e outras cidades do Brasil

Conforme relatos de usuários, a internet Oi Fibra está fora do ar nesta quarta-feira, 3. A conexão está com problemas desde o período da manhã, por volta das 10h. As causas da instabilidade ainda não foram divulgadas.

VEJA MAIS

“Eu precisando de internet e a Oi Fibra o dia todo sem funcionar”, disse uma internauta. Quando há problemas de conexão, é recomendável reiniciar o roteador de internet. Entretanto, por ser uma falha geral, usuários devem aguardar manifestação da operadora.

A Oi ainda não se pronunciou a respeito dos problemas de conexão e previsão de retorno. Alguns usuários comentaram sobre a qualidade da operadora no X (Twitter).

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)