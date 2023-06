INSS: pagamento da primeira parcela do 13º salário se encerrou hoje; veja quem recebeu

O pagamento da primeira parcela do 13º salário para beneficiários do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) se encerrou nesta quarta-feira, 7 de junho. Ao todo, mais de 38 milhões de brasileiros receberam o salário extra, que começou a ser pago no dia 25 de maio.

VEJA MAIS

Os valores variaram entre R$1320, valor que corresponde ao piso nacional, e R$7.507, correspondente ao teto do INSS. O pagamento foi realizado de acordo com o dígito final do número do cartão do beneficiário. O investimento federal foi superior a R$62,6 bilhões.

Quem recebeu o 13º salário do INSS?

Tem direito ao 13º salário do INSS os beneficiários da entidade que recebem um dos seguintes pagamentos:

Aposentadoria;

Pensão por morte;

Auxílio-reclusão;

Auxílio por incapacidade temporária;

Auxílio acidente.

Beneficiários do BPC (Benefício de Prestação Continuada) não têm direito ao pagamento do 13º salário, pois não contribuem para o INSS. A segunda parcela do salário extra será paga entre os dias 26 de junho e 7 de julho. Para consultar valores, datas e outras informações o cidadão pode acessar o aplicativo ou site do Meu INSS.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)