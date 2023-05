Antecipação do 13º salário de aposentados deve aquecer comércio paraense

A partir desta semana, a antecipação do 13º salário começa a cair na conta dos mais de 30 milhões de beneficiários da Previdência Social em todo o País. Com isso, serão injetados na economia brasileira mais de R$ 62 bilhões. No Pará, o valor chega a R$ 1.201.874,58. Os dados são do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese).

Para o Dieese, setores econômicos como serviço e comércio deverão ser beneficiados diretamente pela promoção do consumo e possibilidade de geração de postos de trabalho. O economista e professor da Universidade Federal do Pará (UFPA), Douglas Alencar, explica que isso acontece porque o brasileiro tende a direcionar 70% do aumento de renda para o consumo.

“Toda vez que a gente recebe uma renda extra, a gente acaba gastando uma parte importante dele no consumo. Estimativas mostram que esse gasto gira em torno de 70%. Então, com certeza uma parte desse adiantamento do 13º salário será injetado na economia local e a gente pode esperar, com isso, um impacto positivo sobre o Produto Interno Bruto (PIB) paraense”, explica o especialista.

Pagamento de dívidas

Em Belém, o administrador e presidente da Associação de Lojistas do Shopping Boulevard, Thiago Guimarães, conta que o setor tem a mesma expectativa, porém, reconhece que o dinheiro pode ser redirecionado para pagamentos de dívidas.

“Qualquer tipo de iniciativa que injete dinheiro na economia eleva a expectativa do empresário de aquecer suas vendas. Porém, sabemos que a população está em um contexto de endividamento alto, com taxas de juros mais altas. Portanto, o cenário econômico ainda não é tão favorável e pode ser que esse dinheiro não se reverta em transações, mas sim, para quitação de dívidas antigas”, analisa Guimarães.

Apesar da análise, Thiago diz que o mercado tem se preparado para receber os consumidores com campanhas que atraiam o cliente por preços mais baixos. “Vamos aguardar o incremento da economia, principalmente porque neste final de mês de maio, o comércio está realizando campanhas como o Feirão do Imposto, onde alguns lojistas oferecem produtos sem a carga tributária, o que pode ser mais vantajoso para quem não quer gastar muito”, detalha.

Para o economista Douglas Alencar, o momento é oportuno para quitação de dívidas, principalmente dos aposentados que têm consignados. “Esse adiantamento pode ser ótimo para negociar uma dívida e pagá-la com desconto, amortizando os juros e melhorando a administração financeira desse aposentado”, aconselha o professor.

LOCAL - VALOR TOTAL A SER PAGO (R$) - DISTRIBUIÇÃO (%)

PARÁ - 1.201.874.847,58 - 47,7%

AMAZONAS - 469.333.874,14 - 18,6%

RONDÔNIA - 334.755.464,70 - 13,3%

TOCANTINS - 271.834.088,81 - 10,9%

ACRE - 122.424.213,99 - 4,8%

AMAPÁ - 66.559.752,41 - 2,6%

RORAIMA - 55.423.955,99 - 2,2%

REGIÃO NORTE - 2.522.206.197,62 - 100,00%