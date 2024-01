Inscrição Prouni 2024: estudantes já podem se cadastrar a partir de hoje (29/01); veja como

O Programa Universidade Para Todos (Prouni) começa as inscrições, para o primeiro semestre de 2024, nesta segunda-feira (29). O prazo segue até a próxima quinta-feira (1º) e elas são feitas exclusivamente pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. Este ano, no Pará, serão ofertadas mais de 9 mil vagas.

Essa será a edição com a maior oferta de bolsas desde a primeira do programa, em 2005. Em 2024, o programa vai ofertar 406.428 bolsas, sendo 308.977 integrais (76% das vagas) e 97.451 parciais (50%) , distribuídas em 15.482 cursos de 1.028 instituições participantes.

No Pará, este ano, o programa vai ofertar 9.762 ao todo. Serão 8.582 bolsas parciais e 1.180 integrais ofertadas aos estudantes paraenses.

Como se inscrever?

Para se inscrever é preciso ter realizado pelo menos uma das duas últimas edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e ter alcançado, no mínimo, 450 pontos de média nas notas das cinco provas do exame. Para estar apto ao programa, o estudante não pode ter tirado zero na prova de redação do Enem e nem ter participado do exame na condição de treineiro.

O candidato poderá se inscrever nas bolsas integrais (se sua renda familiar bruta mensal per capita não excede o valor de 1,5 salário mínimo) ou parciais (se sua renda familiar bruta mensal per capita não excede o valor de 3 salários mínimos).

A chamada

O processo seletivo terá duas chamadas sucessivas. A lista dos candidatos pré-selecionados será disponibilizada no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior em 6 de fevereiro e em 27 de fevereiro.