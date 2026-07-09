Inscrições para concurso do IBGE com 8 mil vagas terminam nesta quinta (8); veja como participar

As inscrições para o processo seletivo simplificado do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que oferece 8.238 vagas temporárias para atuação no 12º Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola, terminam nesta quinta-feira (9), às 14h. O prazo foi prorrogado após retificação do cronograma e os interessados devem realizar a inscrição exclusivamente pela internet.

A seleção contempla oportunidades de nível médio em todo o Brasil, com salários que variam entre R$ 2.128 e R$ 4.008, além de benefícios como auxílio-alimentação, auxílio-transporte, auxílio pré-escolar, férias e 13º salário proporcionais.

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As vagas são destinadas às atividades de coleta de dados, supervisão de equipes, apoio administrativo e suporte tecnológico durante a realização do Censo Agropecuário.

Como se inscrever no concurso do IBGE?

As inscrições devem ser feitas exclusivamente no site da banca organizadora, o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), até 14h desta quinta-feira (9).

A taxa de inscrição é de R$ 53.

O edital prevê isenção para candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e para doadores de medula óssea que atendam aos critérios estabelecidos.

Quantas vagas o IBGE oferece?

Ao todo, o processo seletivo disponibiliza 8.238 vagas temporárias, distribuídas entre cinco cargos de nível médio:

Agente Censitário Supervisor (ACS) – 4.143 vagas | Salário: R$ 3.480

Agente Censitário Administrativo (ACA) – 1.110 vagas | Salário: R$ 2.128

Agente Censitário de Informática (ACI) – 1.089 vagas | Salário: R$ 2.128

Agente Censitário Regional (ACR) – 948 vagas | Salário: R$ 3.858

Agente Operacional Regional (AOR) – 948 vagas | Salário: R$ 4.008

Além dos salários, os contratados terão direito a:

Auxílio-alimentação de R$ 1.192;

Auxílio-transporte;

Auxílio pré-escolar;

Férias proporcionais;

13º salário proporcional.

Quem pode participar?

Todos os cargos exigem ensino médio completo. Também é necessário:

ter pelo menos 18 anos na data da contratação;

estar em dia com as obrigações eleitorais;

estar em dia com o serviço militar (para candidatos do sexo masculino);

possuir aptidão física e mental para o exercício da função;

cumprir os demais requisitos previstos no edital.

Para os cargos de Agente Censitário Supervisor (ACS), Agente Censitário Regional (ACR) e Agente Operacional Regional (AOR) também é obrigatória Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria B válida.

Como será a prova?

A seleção será realizada por meio de prova objetiva, marcada para o dia 27 de setembro, no município escolhido pelo candidato durante a inscrição.

A avaliação contará com 60 questões de múltipla escolha, abordando:

Língua Portuguesa;

Raciocínio Lógico;

Ética no Serviço Público;

Geografia;

Conhecimentos específicos.

Para ser aprovado, o candidato deverá alcançar mínimo de 18 pontos e acertar ao menos uma questão em cada disciplina exigida para o cargo.

Haverá reserva de vagas?

Sim. O processo seletivo prevê cotas para:

25% para pessoas pretas e pardas;

5% para pessoas com deficiência;

3% para indígenas;

2% para quilombolas.

Os candidatos inscritos nas cotas também concorrem simultaneamente às vagas da ampla concorrência, desde que cumpram os procedimentos de validação previstos no edital.

Quanto tempo dura o contrato?

Os aprovados serão contratados inicialmente por até 12 meses, período previsto para as atividades do Censo Agropecuário 2026.

Os contratos poderão ser prorrogados conforme a necessidade do IBGE, respeitando o limite máximo de 48 meses estabelecido pela legislação para contratações temporárias.

Durante o vínculo, os profissionais serão avaliados periodicamente quanto à assiduidade, produtividade, cumprimento de prazos e qualidade das atividades desenvolvidas.

Além das vagas imediatas, o processo seletivo também formará cadastro de reserva, permitindo novas convocações durante a validade da seleção.

O que é o Censo Agropecuário?

O Censo Agropecuário é uma das principais pesquisas realizadas pelo IBGE e reúne informações sobre a estrutura, produção e características dos estabelecimentos rurais brasileiros.

Os dados são utilizados para orientar políticas públicas, programas de financiamento e ações voltadas ao desenvolvimento do setor agropecuário nacional.

Cronograma do processo seletivo

9 de julho — Encerramento das inscrições (14h)

21 de setembro — Divulgação do cartão de convocação

27 de setembro — Aplicação da prova objetiva

28 de setembro — Divulgação do gabarito preliminar

3 de novembro — Resultado definitivo da prova objetiva

18 de dezembro — Resultado final da seleção