Inscrições para concurso do IBGE com 8 mil vagas terminam nesta quinta (8); veja como participar
Processo seletivo oferece mais de 8 mil vagas temporárias para o Censo Agropecuário 2026, com salários de até R$ 4 mil e benefícios
As inscrições para o processo seletivo simplificado do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que oferece 8.238 vagas temporárias para atuação no 12º Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola, terminam nesta quinta-feira (9), às 14h. O prazo foi prorrogado após retificação do cronograma e os interessados devem realizar a inscrição exclusivamente pela internet.
A seleção contempla oportunidades de nível médio em todo o Brasil, com salários que variam entre R$ 2.128 e R$ 4.008, além de benefícios como auxílio-alimentação, auxílio-transporte, auxílio pré-escolar, férias e 13º salário proporcionais.
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As vagas são destinadas às atividades de coleta de dados, supervisão de equipes, apoio administrativo e suporte tecnológico durante a realização do Censo Agropecuário.
Como se inscrever no concurso do IBGE?
As inscrições devem ser feitas exclusivamente no site da banca organizadora, o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), até 14h desta quinta-feira (9).
A taxa de inscrição é de R$ 53.
O edital prevê isenção para candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e para doadores de medula óssea que atendam aos critérios estabelecidos.
Quantas vagas o IBGE oferece?
Ao todo, o processo seletivo disponibiliza 8.238 vagas temporárias, distribuídas entre cinco cargos de nível médio:
- Agente Censitário Supervisor (ACS) – 4.143 vagas | Salário: R$ 3.480
- Agente Censitário Administrativo (ACA) – 1.110 vagas | Salário: R$ 2.128
- Agente Censitário de Informática (ACI) – 1.089 vagas | Salário: R$ 2.128
- Agente Censitário Regional (ACR) – 948 vagas | Salário: R$ 3.858
- Agente Operacional Regional (AOR) – 948 vagas | Salário: R$ 4.008
Além dos salários, os contratados terão direito a:
- Auxílio-alimentação de R$ 1.192;
- Auxílio-transporte;
- Auxílio pré-escolar;
- Férias proporcionais;
- 13º salário proporcional.
Quem pode participar?
Todos os cargos exigem ensino médio completo. Também é necessário:
- ter pelo menos 18 anos na data da contratação;
- estar em dia com as obrigações eleitorais;
- estar em dia com o serviço militar (para candidatos do sexo masculino);
- possuir aptidão física e mental para o exercício da função;
- cumprir os demais requisitos previstos no edital.
Para os cargos de Agente Censitário Supervisor (ACS), Agente Censitário Regional (ACR) e Agente Operacional Regional (AOR) também é obrigatória Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria B válida.
Como será a prova?
A seleção será realizada por meio de prova objetiva, marcada para o dia 27 de setembro, no município escolhido pelo candidato durante a inscrição.
A avaliação contará com 60 questões de múltipla escolha, abordando:
- Língua Portuguesa;
- Raciocínio Lógico;
- Ética no Serviço Público;
- Geografia;
- Conhecimentos específicos.
Para ser aprovado, o candidato deverá alcançar mínimo de 18 pontos e acertar ao menos uma questão em cada disciplina exigida para o cargo.
Haverá reserva de vagas?
Sim. O processo seletivo prevê cotas para:
- 25% para pessoas pretas e pardas;
- 5% para pessoas com deficiência;
- 3% para indígenas;
- 2% para quilombolas.
Os candidatos inscritos nas cotas também concorrem simultaneamente às vagas da ampla concorrência, desde que cumpram os procedimentos de validação previstos no edital.
Quanto tempo dura o contrato?
Os aprovados serão contratados inicialmente por até 12 meses, período previsto para as atividades do Censo Agropecuário 2026.
Os contratos poderão ser prorrogados conforme a necessidade do IBGE, respeitando o limite máximo de 48 meses estabelecido pela legislação para contratações temporárias.
Durante o vínculo, os profissionais serão avaliados periodicamente quanto à assiduidade, produtividade, cumprimento de prazos e qualidade das atividades desenvolvidas.
Além das vagas imediatas, o processo seletivo também formará cadastro de reserva, permitindo novas convocações durante a validade da seleção.
O que é o Censo Agropecuário?
O Censo Agropecuário é uma das principais pesquisas realizadas pelo IBGE e reúne informações sobre a estrutura, produção e características dos estabelecimentos rurais brasileiros.
Os dados são utilizados para orientar políticas públicas, programas de financiamento e ações voltadas ao desenvolvimento do setor agropecuário nacional.
Cronograma do processo seletivo
- 9 de julho — Encerramento das inscrições (14h)
- 21 de setembro — Divulgação do cartão de convocação
- 27 de setembro — Aplicação da prova objetiva
- 28 de setembro — Divulgação do gabarito preliminar
- 3 de novembro — Resultado definitivo da prova objetiva
- 18 de dezembro — Resultado final da seleção
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