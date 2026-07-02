IBGE prorroga inscrições para PS com salários de até R$ 4 mil no Pará; veja o novo prazo
A seleção reúne oportunidades em cinco funções e prevê contratação temporária para atividades do 12º Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) prorrogou o prazo de inscrição do seu processo seletivo simplificado que oferece 412 vagas temporárias no Pará. Os candidatos interessados podem realizar a inscrição até as 14h do dia 9 de julho de 2026. A seleção é destinada a contratar profissionais para o 12º Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola, sob a organização da banca Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC).
Em âmbito nacional, o órgão disponibiliza um total de 8.238 vagas temporárias com duração contratual de até 12 meses. As remunerações para os cargos variam de R$ 2.128 a R$ 4.008, dependendo da função exercida pelo profissional.
Saiba quais são as funções e salários disponíveis no Pará
As vagas abertas no território paraense estão divididas entre cinco funções administrativas, operacionais, de supervisão e de suporte tecnológico. O cargo com o maior quantitativo é o de Agente Censitário Supervisor, que soma 196 vagas. As demais oportunidades são para Agente Censitário de Informática (58 vagas), Agente Censitário Administrativo (56 vagas), Agente Operacional Regional (51 vagas) e Agente Censitário Regional (51 vagas).
Além do salário mensal, os profissionais contratados pelo processo seletivo do IBGE terão direito a auxílio-alimentação no valor de R$ 1.192. O pacote de benefícios também inclui auxílio-transporte, auxílio pré-escolar, férias proporcionais e 13º salário proporcional. As atribuições envolvem atividades como a gestão de equipes de recenseadores e o acompanhamento da coleta de dados em campo.
Veja como fazer a inscrição e o valor da taxa
O cadastro deve ser realizado exclusivamente por meio da internet, no site oficial da banca IBFC (acesse aqui). A taxa de inscrição é R$ 53. O certame é inteiramente regulado com base na Lei nº 8.745/1993, que rege as contratações por tempo determinado na administração pública.
Distribuição de vagas do processo seletivo
No Pará (412)
- Agente Censitário Supervisor: 196 vagas
- Agente Censitário de Informática: 58 vagas
- Agente Censitário Administrativo: 56 vagas
- Agente Censitário Regional: 51 vagas
- Agente Operacional Regional: 51 vagas
Em âmbito nacional (8.238)
- Agente Censitário Supervisor: 4.143 vagas
- Agente Censitário Administrativo: 1.110 vagas
- Agente Censitário de Informática: 1.089 vagas
- Agente Operacional Regional: 948 vagas
- Agente Censitário Regional: 948 vagas
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