IBGE prorroga inscrições para PS com salários de até R$ 4 mil no Pará; veja o novo prazo

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) prorrogou o prazo de inscrição do seu processo seletivo simplificado que oferece 412 vagas temporárias no Pará. Os candidatos interessados podem realizar a inscrição até as 14h do dia 9 de julho de 2026. A seleção é destinada a contratar profissionais para o 12º Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola, sob a organização da banca Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC).

Em âmbito nacional, o órgão disponibiliza um total de 8.238 vagas temporárias com duração contratual de até 12 meses. As remunerações para os cargos variam de R$ 2.128 a R$ 4.008, dependendo da função exercida pelo profissional.

Saiba quais são as funções e salários disponíveis no Pará

As vagas abertas no território paraense estão divididas entre cinco funções administrativas, operacionais, de supervisão e de suporte tecnológico. O cargo com o maior quantitativo é o de Agente Censitário Supervisor, que soma 196 vagas. As demais oportunidades são para Agente Censitário de Informática (58 vagas), Agente Censitário Administrativo (56 vagas), Agente Operacional Regional (51 vagas) e Agente Censitário Regional (51 vagas).

Além do salário mensal, os profissionais contratados pelo processo seletivo do IBGE terão direito a auxílio-alimentação no valor de R$ 1.192. O pacote de benefícios também inclui auxílio-transporte, auxílio pré-escolar, férias proporcionais e 13º salário proporcional. As atribuições envolvem atividades como a gestão de equipes de recenseadores e o acompanhamento da coleta de dados em campo.

Veja como fazer a inscrição e o valor da taxa

O cadastro deve ser realizado exclusivamente por meio da internet, no site oficial da banca IBFC (acesse aqui). A taxa de inscrição é R$ 53. O certame é inteiramente regulado com base na Lei nº 8.745/1993, que rege as contratações por tempo determinado na administração pública.

Distribuição de vagas do processo seletivo

No Pará (412)

Agente Censitário Supervisor : 196 vagas

: 196 vagas Agente Censitário de Informática : 58 vagas

: 58 vagas Agente Censitário Administrativo : 56 vagas

: 56 vagas Agente Censitário Regional : 51 vagas

: 51 vagas Agente Operacional Regional: 51 vagas

Em âmbito nacional (8.238)

Agente Censitário Supervisor : 4.143 vagas

: 4.143 vagas Agente Censitário Administrativo : 1.110 vagas

: 1.110 vagas Agente Censitário de Informática : 1.089 vagas

: 1.089 vagas Agente Operacional Regional : 948 vagas

: 948 vagas Agente Censitário Regional: 948 vagas