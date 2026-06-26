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Concurso

Concurso da Seduc, com 2 mil vagas, tem banca organizadora definida; confira

Em vídeo publicado nas redes sociais, governadora Hana Ghassan também informou sobre o prazo de divulgação do edital

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Concurso da Secretaria de Educação do Pará terá 1.785 vagas para o cargo de Professor, 21 para a função de Especialista em Educação e outras 194 vagas para diversos cargos do Quadro Administrativo. (Foto: Rodrigo Pinheiro / Agência Pará)

Um dos concursos mais aguardados pelos concurseiros do Pará, o da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), teve a banca organizadora definida nesta semana. A Secretaria de Planejamento e Administração publicou, no Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (26/6), o contrato com a Fundação Getúlio Vargas para organização, planejamento e realização do certame, que vai oferecer 2 mil vagas em todo o Pará.

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Conforme as informações divulgadas pelo governo, serão 1.785 vagas para o cargo de Professor, 21 para a função de Especialista em Educação e outras 194 vagas para diversos cargos do Quadro Administrativo.

Em vídeo publicado nas redes sociais, a governadora Hana Ghassan afirmou que a expectativa é de que o edital do concurso da pasta de Educação seja divulgado no início de agosto.

“Foi escolhida a banca organizadora do tão esperado concurso da Seduc. O concurso será realizado pela Fundação Getúlio Vargas, com duas mil vagas”, ressaltou Hana. “Para você que quer ser servidor público, uma ótima oportunidade. Então, intensifique e acelere os estudos porque o nosso planejamento é que o edital seja publicado no início de agosto. Boa sorte e bora estudar!”, acrescentou a governadora.

O último grande concurso para a Secretaria de Estado de Educação do Pará foi realizado em 2018, pelo Instituto Consulplan. Na ocasião, foram ofertadas mais de duas mil vagas para o cargo de Professor Classe I, Nível A.

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