Iasep abre processo seletivo para nível superior; saiba como se inscrever

O Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado do Pará (Iasep) publicou os Editais nº 003/2026 e nº 004/2026, que estabelecem as regras para a realização de Processos Seletivos Simplificados (PSS) voltados à contratação temporária de profissionais de nível superior. O objetivo é preencher vagas remanescentes que não foram ocupadas no último certame. As inscrições serão feitas exclusivamente no dia 24 de junho, das 0h às 23h59, por meio do Sistema Integrado de Processos Seletivos (Sipros).

Ao todo, serão ofertadas quatro vagas, sendo três para o cargo de Analista em Saúde – Enfermagem e uma para Analista de Informática.

As oportunidades contemplam ampla concorrência, pessoas com deficiência (PcD) e, por meio do Edital nº 004/2026, candidatos das Políticas Públicas de Inclusão e Igualdade (PPIQ), destinadas a pessoas pretas e pardas, indígenas e quilombolas, conforme a legislação estadual.

Os contratos terão duração inicial de 12 meses, com possibilidade de prorrogação por igual período, de acordo com a necessidade administrativa. A jornada de trabalho será de 30 horas semanais. O processo seletivo será composto por três etapas: inscrição, análise documental e curricular e entrevista.

Os candidatos deverão realizar a inscrição exclusivamente pelo endereço eletrônico do Sipros, preenchendo o cadastro e anexando a documentação exigida nos editais.

O IASEP orienta os interessados a lerem atentamente as regras do certame e acompanharem todas as publicações referentes às etapas do processo seletivo.

Os Editais nº 003/2026 e nº 004/2026, com informações sobre requisitos, cronograma, atribuições dos cargos e critérios de seleção, estarão disponíveis no portal do Sistema Integrado de Processos Seletivos.

Entenda o atual processo seletivo do Iasep

INSCRIÇÕES

Data: 24 de junho de 2026

Horário: 0h às 23h59

Modalidade: exclusivamente online

Plataforma: Sistema Integrado de Processos Seletivos (Sipros)

VAGAS OFERTADAS

Total: 4 vagas

3 vagas: Analista em Saúde – Enfermagem

1 vaga: Analista de Informática

PÚBLICO-ALVO

Ampla concorrência

Pessoas com deficiência (PcD)

Políticas Públicas de Inclusão e Igualdade (PPIQ):

- Pessoas pretas e pardas

- Indígenas

- Quilombolas

CONTRATO E CARGA HORÁRIA

Duração inicial: 12 meses

Prorrogação: possível por igual período

Jornada: 30 horas semanais