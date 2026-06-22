Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Concurso chevron right

Concurso

Iasep abre processo seletivo para nível superior; saiba como se inscrever

Processo seletivo simplificado busca preencher vagas remanescentes

O Liberal
fonte

As contratações têm como finalidade atender à necessidade temporária de excepcional interesse público (Foto: Bruno Cecim | Agência Pará)

O Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado do Pará (Iasep) publicou os Editais nº 003/2026 e nº 004/2026, que estabelecem as regras para a realização de Processos Seletivos Simplificados (PSS) voltados à contratação temporária de profissionais de nível superior. O objetivo é preencher vagas remanescentes que não foram ocupadas no último certame. As inscrições serão feitas exclusivamente no dia 24 de junho, das 0h às 23h59, por meio do Sistema Integrado de Processos Seletivos (Sipros).

Ao todo, serão ofertadas quatro vagas, sendo três para o cargo de Analista em Saúde – Enfermagem e uma para Analista de Informática. 

As oportunidades contemplam ampla concorrência, pessoas com deficiência (PcD) e, por meio do Edital nº 004/2026, candidatos das Políticas Públicas de Inclusão e Igualdade (PPIQ), destinadas a pessoas pretas e pardas, indígenas e quilombolas, conforme a legislação estadual.

Os contratos terão duração inicial de 12 meses, com possibilidade de prorrogação por igual período, de acordo com a necessidade administrativa. A jornada de trabalho será de 30 horas semanais. O processo seletivo será composto por três etapas: inscrição, análise documental e curricular e entrevista. 

Os candidatos deverão realizar a inscrição exclusivamente pelo endereço eletrônico do Sipros, preenchendo o cadastro e anexando a documentação exigida nos editais.

O IASEP orienta os interessados a lerem atentamente as regras do certame e acompanharem todas as publicações referentes às etapas do processo seletivo.

Os Editais nº 003/2026 e nº 004/2026, com informações sobre requisitos, cronograma, atribuições dos cargos e critérios de seleção, estarão disponíveis no portal do Sistema Integrado de Processos Seletivos.

Entenda o atual processo seletivo do Iasep

INSCRIÇÕES

  • Data: 24 de junho de 2026
  • Horário: 0h às 23h59
  • Modalidade: exclusivamente online
  • Plataforma: Sistema Integrado de Processos Seletivos (Sipros)

VAGAS OFERTADAS

  • Total: 4 vagas
  • 3 vagas: Analista em Saúde – Enfermagem
  • 1 vaga: Analista de Informática

PÚBLICO-ALVO

  • Ampla concorrência
  • Pessoas com deficiência (PcD)
  • Políticas Públicas de Inclusão e Igualdade (PPIQ):

- Pessoas pretas e pardas

- Indígenas

- Quilombolas

CONTRATO E CARGA HORÁRIA

  • Duração inicial: 12 meses
  • Prorrogação: possível por igual período
  • Jornada: 30 horas semanais
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

processo seletivo

iasep
Concurso
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

MAIS CONCURSO E EMPREGO

certames

Concursos previstos para 2026 oferecem salários acima de R$ 15 mil; veja 11 oportunidades

Vagas abrangem administração pública, incluindo fiscalização tributária, controle externo, segurança pública e atividade legislativa

22.06.26 7h00

OPORTUNIDADE

Iasep abre processo seletivo para nível superior; saiba como se inscrever

Processo seletivo simplificado busca preencher vagas remanescentes

22.06.26 19h03

Concursos

Concursos na região Norte terão mais de 1,6 mil vagas; Pará concentra mais de 600 oportunidades

Vagas contemplam áreas como segurança pública, saúde, administração e Judiciário

15.06.26 7h00

concurso

Concursos na área bancária reúnem oportunidades com salários de até R$ 21,8 mil

Estão previstos editais em todo o país

11.05.26 7h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda