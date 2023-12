Insatisfeita com atendimento, mulher joga carro dentro de hospital e assusta pacientes

Após ficar insatisfeita com o atendimento que a irmã vinha recebendo no Hospital de Emergência de Resende (RJ), uma mulher jogou um carro dentro da sala de recepção da instituição, na tarde desta quarta-feira (20). A cena assustou funcionários, pacientes e acompanhantes que estavam no local, mas ninguém ficou ferido. O hospital também seguiu funcionando normalmente, sem interrupção no atendimento.

Informações dão conta de que o veículo estourou uma porta de vidro do local e seguiu por mais de 10 metros para dentro da unidade, espalhando estilhaços por todo o espaço. A motorista teria saído do carro nervosa, reclamando do atendimento aos gritos. A Polícia Civil afirma que o episódio foi proposital e ela foi presa em flagrante por dano qualificado e direção perigosa.

O delegado Michel Floroschk detalhou que "quando ela sai de casa, ela já sai com essa intenção. Então, a intenção não era apenas socorrer a sua irmã. A intenção era descontar toda a sua raiva no hospital, colocando em risco diversas pessoas que estavam ali".

Entenda o caso

A mulher havia levado a irmã ao hospital, por volta de 12h, por causa de uma contusão no joelho. "Foi constatado que não havia trauma, apenas escoriações. Às 12h16, ela foi medicada e, minutos depois, liberada, pois não havia nenhuma indicação de internação ou qualquer outro tratamento", informou a prefeitura, responsável pela administração do hospital, em um primeiro posicionamento.

Por volta de 15h, a irmã teria voltado a sentir dor. "E aí ela acionou novamente o Samu e o Samu falou: 'Olha, estamos em um outro atendimento e logo iremos buscar a sua irmã'", detalhou o delegado.

Desesperada e sem querer esperar a ambulância diante do problema, a mulher transportou a irmã, que sofre de obesidade, deitada no porta-malas do carro. No caminho para o hospital, ela chegou a pegar a Via Dutra com o veículo com a porta do porta-malas aberta. "Chegando na porta do hospital, ela engatou a primeira e invadiu o hospital, quebrando a porta, quebrando tudo", disse Michel.

Sindicância

Embora tenha afirmado inicialmente que o exame realizado na paciente não tenha apontado fratura, "apenas escoriações", a prefeitura divulgou um novo comunicado dizendo que o Hospital de Emergência havia instaurado uma sindicância para apurar o caso. Durante a madrugada, familiares e amigos informaram que a irmã da motorista havia sofrido uma fratura e que, por isso, ficou internada.

Enquanto isso, a motorista foi levada para a delegacia e vai ficar presa. Ela passará por uma audiência de custódia nesta quinta-feira (21) que vai definir se ela responderá em liberdade ou terá a prisão preventiva decretada. "No momento, a fiança não vai ser arbitrada porque ela deve passar por audiência de custódia, até mesmo para ver se ela coloca em risco a sociedade, ou não", concluiu o delegado.