Inmet emite alerta vermelho para baixa umidade do ar em São Paulo e outros Estados

Podem ocorrer incêndios nos locais também. Saiba mais!

Estadão Conteúdo
fonte

O edifício Mirante do Vale, localizado em São Paulo (SP), tem 51 andares e é um dos mais altos da cidade (Reprodução / Google Street View)

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta vermelho de grande perigo de baixa umidade do ar em São Paulo e outras regiões do País. O aviso pode ser atualizado, a qualquer momento.

Segundo o instituto, o aviso sobre grande risco à saúde e também de incêndios é válido nesta quinta-feira, 11.

"Umidade relativa do ar abaixo de 12%. Grande risco de incêndios florestais e à saúde (doenças pulmonares, dores de cabeça e entre outros sintomas)", afirma o Inmet.

Os locais afetados são os seguintes: São Paulo, Goiás, Distrito Federal e Minas Gerais.

Veja as recomendações:

  • Beba bastante líquido;
  •  Atividades físicas são nocivas em tal tempo seco;
  • Evite exposição ao sol nas horas mais quentes do dia;
  • Use hidratante para pele e umidifique o ambiente; - Evite bebidas diuréticas (café e álcool);
  • Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).
Palavras-chave

