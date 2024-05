'Infraero está pronta para assumir operações no RS', diz Celso Sabino

O ministro do Turismo, Celso Sabino, declarou que a Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero) está pronta para tomar a frente e entrar com dezenas de funcionários para assumir as operações no aeroporto de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul.

Atualmente, o aeroporto de Caxias é administrado pelo governo estadual do RS, e a ideia é que ele passe a receber os voos comerciais que estão impedidos de pousar no aeroporto internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, inundado pelas enchentes que devastaram parte do estado. Segundo o ministro, outros dois aeroportos também podem ser usados como opções para atender a demanda de voos comerciais, principalmente em Porto Alegre e na Serra Gaúcha: Canoas e Canela.

Em Canoas, o governo já deu sinal verde para ser utilizada a base da Força Aérea Brasileira (FAB) para receber aviões com passageiros. O ministro explicou que um shopping center, localizado próximo à base, será utilizado para os serviços de check-in e para as inspeções de segurança como os procedimentos de raio-X, bagagens e detectores de metais. Os passageiros serão transportados em ônibus do shopping até os aviões que estão estacionados na base da FAB.

Já no aeroporto de Canela, que também é administrado pelo governo do estado, a proposta é que ele seja usado como opção para reacender os fluxos de turistas quando as condições climáticas melhorarem. Celso ressaltou que, atualmente, a principal restrição para um uso mais intenso de Canela é o fornecimento de combustível de aviação.

“Já que o aeroporto Salgado Filho está totalmente submerso, estamos trabalhando para que aeroportos alternativos no Rio Grande do Sul sejam utilizados”, disse o ministro.