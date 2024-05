Inundações no RS: Bombeiros resgatam égua que estava há 10 dias em 3º andar de prédio

Uma égua que estava presa no terceiro andar de um prédio residencial, após as inundações que afetam o Rio Grande do Sul, foi resgatada na noite desta terça-feira (14/05) pelo Corpo de Bombeiros. A operação envolveu cerca de 15 pessoas e ainda não há informações sobre o local para onde o animal será encaminhado. O caso aconteceu em São Leopoldo, no Vale do Sinos.

O condomínio está vazio por conta das inundações provocadas pelas enchentes que atingiram o estado gaúcho na última semana. O animal foi resgatado por volta das 19h30.

"Provavelmente, em uma forma de alcançar um local seguro, o cavalo deve ter subido pela escadaria do prédio, conforme a água ia avançando, e ficou preso de certa forma nesse apartamento", explicou o Capitão Gularte, do Corpo de Bombeiros.

Os agentes, que estavam acompanhados de veterinários, alimentaram o animal e providenciaram água ao equino. Até o momento ninguém sabe como, de fato, o animal chegou ao apartamento. De acordo com o síndico do condomínio, o cavalo estava há dez dias no local.

Caso semelhante

Na última quinta-feira (09/05), o cavalo Caramelo comoveu o Brasil após ficar ilhado por quatro dias em um telhado no município de Canoas, também por conta das inundações provocadas pelas fortes chuvas. O animal teve quadro de desidratação e ainda precisa recuperar o peso que perdeu durante o período em que ficou ilhado.