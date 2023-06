Influenciador com mais de 200 mil seguidores é morto a tiros em hotel na Bahia

O empresário e influenciador Alan Charles Andrade de Moraes, de 32 anos, foi morto a tiros na tarde de quinta-feira, 1º de junho, em um hotel em Salvador (BA). A Polícia Civil informou que está revisando as imagens das câmeras de segurança para tentar chegar à identificação do autor do crime.

O incidente ocorreu na Rua Alfazema, no bairro Caminho das Árvores. De acordo com o jornal O Globo, a polícia militar foi acionada por volta das 14h30 para atender uma ocorrência de homicídio por arma de fogo. Além da Polícia Militar, equipes do Serviço Móvel de Urgência (Samu) também compareceram ao local e confirmaram o falecimento de Alan.

VEJA MAIS

O crime está sendo investigado pela 1ª Delegacia de Homicídios de Salvador, que já solicitou perícias para esclarecer o caso. Até o momento, ninguém foi preso.

O influenciador era proprietário da loja Alan Celulares e tinha mais de 220 mil seguidores no Instagram. Na plataforma, ele compartilhava suas viagens nacionais e internacionais, carros de luxo e sua rotina de exercícios. Além disso, o empresário também promovia rifas com "investimento" de R$ 0,99 para concorrer a um carro.

Em seu perfil, a equipe da vítima fez postagens em homenagem a ele. "Amigo, irmão, companheiro, parceiro, com uma alma incrível e pura", descreveram. Em outra foto, afirmaram: "Você se foi e deixou uma família incrível, seu legado será lembrado para sempre". O sepultamento de Alan ocorreu nesta sexta-feira, 2 de junho, em Feira de Santana.