Influencer é agredido após marcar encontro por app de relacionamento

Um homem identificado como Marinaldo Santos, de 27 anos, foi preso após agredir fisicamente um influenciador digital, de 26 anos, do Distrito Federal. Informações iniciais indicam que Marinaldo havia marcado um encontro com a vítima por meio de um aplicativo de relacionamento para o público LGBTQIAP+.

O caso ocorreu no dia 13 de maio, por volta das 4h, quando Marinaldo – que se identificava como Felipe no app – se encontrou com o influenciador nos arredores de uma lanchonete. Segundo as investigações, o homem entrou no carro da vítima e os dois seguiram para um local mais reservado. No local, o suspeito tentou ter relações sexuais com a vítima, que se recusou, o que motivou o ataque.

Marinaldo teria desferido socos e exigido que o influencer lhe entregasse o celular. A vítima conseguiu pedir ajuda e foi encaminhada ao hospital mais próximo, onde foi atendida e medicada, sem quadro grave. O carro do influener também foi encaminhado para perícia onde foi possível identificar impressões digitais que possibilitaram a identificação do autor.

Atuante no Grindr

Durante as investigações, foram descobertos diversos perfis de Marinaldo nas redes sociais. No Grindr, ele se identificava como Felipe. No Instagram e Facebook, o autor teria mais de um perfil onde, em um deles, mostrava ter um relacionamento sério com uma mulher e, em outro, se apresentava como cabeleireiro.

Extensa ficha criminal

Segundo a PCDF, Marinaldo tem passagens pela polícia por furto, tráfico de drogas, associação para o crime de tráfico de drogas, extorsão mediante sequestro, lesão corporal, resistência e roubo tentado.

