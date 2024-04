Influencer denuncia agressão de ex-namorado, que é filho de juiz, no Amapá

A maquiadora e influenciadora Katiely Marques, de 34 anos, usou as redes sociais na última terça-feira (9) para denunciar um caso de agressão sofrido pelo ex-namorado, Lucas Augusto Aguiar Scapin, de 28 anos. O caso ocorreu em Macapá, no estado do Amapá, duran​te um jantar entre os dois, na casa da mãe de Lucas, e foi parar na delegacia. Após as agressões, Katiely ficou internada por dois dias no hospital e o homem foi liberado mediante pagamento de fiança no valor de R$ 5 mil. Uma medida protetiva foi concedida pela Justiça em favor da vítima, proibindo o agressor de se aproximar dela. As informações são do site Radar Amazônico.

Conforme o relato da mulher, o ex-namorado Lucas Scapin, que tem cargo comissionado no Governo do Amapá e é filho do juiz César Augusto Scapin, do Tribunal de Justiça do Amapá (TJAP), a convidou para jantar e conversar. Segundo Katielly, durante a refeição o homem teria ficado enciumado com o pai do filho dela, o que fez ela querer se retirar e voltar para sua casa. Depois de muita insistência, ela ficou, mas começou a ser xingada e sofrer agressões.

A influenciadora afirma que o ex-namorado a acusou de ser "garota de programa" e que manteria relações com homens mais velhos por "interesse financeiro". Em seguida, vieram as agressões físicas.

O advogado Janderson Kássio, que representa Katielly na justiça e acompanhou o depoimento dela na delegacia, revelou que a mulher foi levada até o quarto de Lucas e sofreu uma série de agressões. Dentro do closet, o homem teria apagado a luz e tentado sufocá-la com um travesseiro e com pedaços de sushi. O advogado ainda disse que Lucas deu chutes nas partes íntimas da mulher, o que provocou ferimentos internos devido à utilização do DIU, que é um contraceptivo que consiste em uma pequena estrutura em formato de um T que é colocada no interior do útero da mulher.

"Ele enfiou o sushi na garganta dela e provocou uma série de lesões produzidas por chutes nas partes íntimas. Como ela usava DIU, os chutes causaram um ferimento. Ele a agrediu por completo. Ela começou a pedir socorro e os vizinhos chamaram a polícia", explicou.

Após o chamado de socorro dos vizinhos, a Polícia Militar foi até o local. Tanto a vítima, quanto o agressor foram levados no banco de trás da viatura da PM até a Delegacia de Crimes Contra a Mulher. Na delegacia, dois advogados de Lucas já o aguardavam, prontos para fazer sua defesa.

O delegado de plantão determinou o pagamento de uma fiança no valor de R$ 5 mil e o liberou para responder ao inquérito em liberdade. Já a mulher, passou por exame de corpo de delito e foi levada ao hospital para ficar internada por dois dias por ter sofrido hemorragia no órgão genital devido às agressões. O caso foi registrado na delegacia como "lesão corporal".

"O caso foi registrado como lesão corporal grave, mas houve uma tentativa de feminicídio. Ele tentou sufocar ela com uma almofada e depois com o sushi", justificou o advogado.

Katiely, que é conhecida na internet por produzir vídeos e cursos sobre maquiagem, usou as redes sociais para publicar um vídeo expondo o caso. Ela fez um desabafo, mostrando seu abalo emocional e as lesões que sofreu em seu rosto.

"Como vocês sabem, eu fui vítima de violência pelo meu ex-namorado, inclusive uma violência que poderia ter me levado à morte. Confesso que nesse momento eu tô muito abalada. Eu não consigo falar muito sobre o assunto, devido aos gatilhos mentais que isso tem me gerado, eu to com muita dor no meu corpo, no meu físico, mental. Eu não tô conseguindo nem andar direito", disse a maquiadora.

Defesa

Em nota enviada ao Radar Amazônico, a defesa de Lucas informou que "os fatos estão sendo devidamente apurados e esclarecidos na instrução processual". "A atuação da defesa se restringirá à manifestação nos autos do processo. Evitando assim, a desinformação e propagação de Fake News tendenciosas", diz o posicionamento da defesa.

Carreira política

No início de 2023, Lucas Scapin trabalhou como assessor parlamentar do deputado federal eleito pelo estado do Amapá, Augusto Puppio (MDB), mais conhecido pelo seu nome político "Doutor Puppio".

Lucas só saiu do cargo na Câmara Federal para assumir outro cargo comissionado, desta vez, de assessor técnico da Secretaria de Planejamento (SEAD) do Governo do Amapá. De acordo com informações do Radar Amazônico, após a repercussão do caso, Lucas teria assinado seu pedido de exoneração e deixado o cargo.

Além de sua carreira em cargos comissionados, Lucas também foi lançado como pré-candidato a vereador do partido Podemos no Amapá. Em nota, publicada nas redes sociais da sigla, o Podemos afirma que Lucas Scapin, apontado como agressor de sua ex-namorada, não faz parte do partido e nem é pré-candidato da sigla para as eleições de 2024. A nota não tem assinatura, mas consta o nome do diretório estadual.