Infestação de caramujos africanos preocupa município Ouro Fino, em Minas Gerais

Nesta semana, cerca de 1.500 caramujos africanos foram recolhidos em um único bairro de Ouro Fino, no sul de Minas Gerais, por equipes de endemia do município. Outros bairros da cidade também sofrem com a infestação desses moluscos. “Cada indivíduo hermafrodita pode colocar 400 ovos a cada postura, a qual pode ocorrer até cinco vezes ao ano, o que ocasiona grandes infestações, especialmente após períodos de chuva, em que apresentam maior atividade”, observou a Supervisora de Combate as Endemias, Nayara Carvalho. As informações são do portal O Estado de Minas.

VEJA MAIS

Introduzido no país na década de 80, o animal exótico se tornou uma praga por não haver predador natural que possa controlar sua população. Para a ação de captura dos caramujos, nas áreas onde foram observados maior incidência, os agentes usaram sacos, luvas e lanternas.

Parte da equipe também entregou à população cartilhas de orientação, explicando o descarte correto e como proceder durante uma infestação desses animais.

“Após proteger as mãos para pegar os moluscos, a recomendação é acondicioná-los em um saco de lixo e jogar sal dentro do saco em quantidade abundante para matar os moluscos. A coleta manual deve ser feita periodicamente até eliminar a infestação do local. Orientação importante é não jogar sal grosso diretamente nos caramujos livres, pois além de contaminar o solo, as conchas sobrarão no ambiente e se encherão de água de chuva, favorecendo a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika, chikungunya e febre amarela urbana”, explicou Nayara.

Os moradores ainda foram orientados a ligar para o número (35) 99722- 1740 caso ocorra uma urgência de retirada de caramujos.