Incêndio em Centro Universitário mobiliza bombeiros no DF

Um problema no ar condicionado de uma sala de aula do Centro Universitário IESB da Asa Sul causou um incêndio e mobilizou o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) na manhã desta quarta-feira (13). A sala, localizada no terceiro andar do Bloco C, estava vazia no momento em que o fogo se alastrou. As chamas foram controladas pela brigada de incêndio do próprio campus, com ajuda dos bombeiros do CBMDF, que chegaram em seguida. No momento do incidente, havia 3 mil alunos na faculdade, mas ninguém ficou ferido.

A unidade foi inteiramente evacuada por medida de segurança e as aulas do período da manhã foram suspensas.

No período da noite, as aulas ocorrerão normalmente. "Reiteramos que o incêndio causou danos mínimos e foi imediatamente controlado. Reforçamos o nosso compromisso com a segurança de todos os nossos alunos, corpo docente e funcionários. A perícia apontará as causas do incidente", disse o centro universitário, em nota.

O diretor de Marketing e Vendas do IESB, Ricardo Deibler Zambrano Júnior, disse que será feita uma vistoria nos demais ar condicionados da instituição para evitar novos focos de incêndio.