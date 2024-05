PM é suspeito de estuprar menina de 12 anos durante operação policial

Um policial militar foi preso, na noite da última segunda-feira (6/5), por suspeita de introduzir o dedo na vagina de uma menina de 12 anos durante uma operação policial realizada no bairro Ferradura MIrim, em Bauru, no interior de São Paulo. O crime teria ocorrido no dia 28 de abril deste ano.

De acordo com o boletim de ocorrência, policiais entraram na casa da vítima sob a alegação de que estavam em busca de meninos vândalos escondidos pelas redondezas. Ao entrar na casa, o policial agiu com agressividade e perguntou aos pais da menina: "Quer morrer todo mundo agora?".

Em seguida, o policial separou os pais da menina, colocando-os em cômodos diferentes. Ao ficar a sós com a criança, o suspeito a colocou escondida atrás da porta do guarda roupa e, sob ameaças, pediu para a menina abaixar as calças, quando cometeu o ato, por duas vezes, caracterizado como estupro de vulnerável.

Após a abordagem policial, a mãe da menina disse que a filha reclamou que dores na região íntima e que havia sangue no local. A criança precisou passar por corpo de delito.

O juízo da 4ª Vara Criminal expediu mandato de prisão em regime fechado, cumprido na noite dessa segunda contra o suspeito pelo estupro. O PM preso foi escoltado até o presídio militar Romão Gomes, na zona norte da capital paulista.

*Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com