Incêndio em centro de tratamento para dependentes químicos deixa 10 mortos

Pelo menos dez pessoas morreram na noite desta quinta-feira (23), após um incêndio de grandes proporções no Centro de Tratamento e Apoio a Dependentes Químicos (Cetrat) em Carazinho, no norte do Rio Grande do Sul. As informações são do G1 do RS.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, havia quinze pessoas no local e algumas das vítimas foram encontradas em uma área de dormitórios e próximas às janelas, o que indica que elas podiam estar tentando sair do imóvel.

Uma pessoa ainda está desaparecida e outras duas foram levadas para atendimento médico e estão em estado estável.

A causa do incêndio ainda será investigada.