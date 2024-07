Incêndio em barco no Rio Negro mata três e deixa 58 feridos em Manaus; vídeo

Um incêndio em uma embarcação no Rio Negro, em Manaus, matou, pelo menos três pessoas e deixou 58 feridos neste sábado (27/07). De acordo com o governo do Amazonas, outros sobreviventes foram resgatados com vida, mas o número exato de desaparecidos ainda é desconhecido, já que a embarcação não possuía lista de passageiros.

O acidente ocorreu no início da madrugada. A embarcação havia saído do Porto de Manaus e se dirigia ao município de Santa Isabel do Rio Negro, quando o incêndio começou nas proximidades da Comunidade Santa Maria, localizada a cerca de 40 minutos da capital amazonense.

Inicialmente, foi confirmada a morte de uma idosa de 76 anos. Mais tarde, o Corpo de Bombeiros atualizou o número de vítimas para três, incluindo uma mulher de 70 anos, cujo corpo foi encontrado a 15 km do local do incêndio, e um adolescente, encontrado carbonizado sob a embarcação. Os corpos foram levados ao Pelotão Fluvial e encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML), na Zona Norte de Manaus, com a liberação prevista para as próximas horas.

Testemunhas relataram que o incêndio se alastrou rapidamente, interrompendo o funcionamento do maquinário e deixando a embarcação na escuridão total, o que gerou pânico entre os passageiros. Muitos se jogaram no rio em uma tentativa desesperada de escapar.

Cerca de 20 homens, incluindo mergulhadores, estão envolvidos nas buscas, que devem continuar durante o domingo (28). A Marinha do Brasil anunciou a instauração de um inquérito administrativo para investigar as causas e possíveis responsáveis pela tragédia. O 9º Distrito Naval afirmou, em nota, que o inquérito será encaminhado ao Tribunal Marítimo para devida distribuição e autuação, conforme as medidas previstas no Art. 42 da Lei nº 2.180/54.

Resgate de Vítimas

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), a Polícia Militar do Amazonas (PMAM) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados para o resgate. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), 25 pessoas foram encaminhadas para unidades de saúde de Manaus.

O Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto recebeu oito pacientes, dos quais seis já receberam alta. Duas pessoas continuam internadas, uma após cirurgia e outra aguardando exames de imagem. Dez pacientes foram tratados no Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Joventina Dias e todos já receberam alta.

No Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, três pacientes deram entrada, com dois ainda internados, um após cirurgia e outro aguardando exames de imagem. O paciente atendido no SPA São Raimundo também já recebeu alta. Das três crianças atendidas no Hospital e Pronto-Socorro da Criança Zona Oeste, duas já foram liberadas e uma, continua internada para exames adicionais.