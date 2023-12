Incêndio destrói estátua da Havan; empresa oferece recompensa de R$ 100 mil; vídeo

Um incêndio registrado na madrugada desta quinta-feira (14) destruiu a estátua da liberdade de uma das lojas da Havan em Porto Velho, Rondônia. O caso aconteceu na unidade localizada na Avenida Gov. Jorge Teixeira. Em suas redes sociais, a empresa afirmou que o incêndio foi criminoso e divulgou imagens que mostram uma dupla em uma moto se aproximando da estátua e colocando fogo no local, às 3:47 da manhã.

"Lamentavelmente fomos surpreendidos com a notícia de que dois criminosos atearam fogo e destruíram uma das Estátuas da Liberdade da Havan, em Porto Velho (RO)", diz a empresa. "Temos um carinho muito grande por todo o estado de Rondônia, onde temos 5 lojas, inclusive inauguramos recentemente mais uma loja, em Ji-Paraná (RO). Temos certeza que foi uma ação isolada e que não representa a população", continuou.

A Havan pediu ajuda da população para identificar os responsáveis pelo incêndio e ofereceu recompensa de R$ 100 mil.

"Por isso, gostaríamos de pedir para toda a comunidade da cidade de Porto Velho (RO) nos ajudar a identificar. Pagaremos R$100 mil para quem localizar os criminosos".

De acordo com o portal Rondônio Agora, no local do incêndio, foi encontrado um isqueiro e um galão, que podem ter sido deixados pelos criminosos. O crime será investigado pela Polícia Civil.