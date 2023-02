Luciano Hang se fantasia de Quico e dispara: 'Cale-se, cale-se, cale-se, você me deixa louco'

Luciano Hang, proprietário da rede de lojas Havan, se fantasiou do personagem Quico, do seriado mexicano Chaves, no fim de semana, para participar do carnaval com os funcionários da empresa.

O empresário, que é conhecido por vestir roupas nas cores verde e amarelo, teve o momento registrado em vídeo postado na conta oficial no Instagram da Havan na segunda-feira (20), já que suas redes sociais pessoais permanecem retidas por determinação judicial.

Em referência a uma fala famosa do filho da dona Florinda, Hang disse: "Hoje é segunda-feira, tempo de carnaval, dia de aproveitar, festejar e dar boas risadas. Quando escuto alguém reclamar, a única coisa que sei dizer é 'cale-se, cale-se, cala-se, você me deixa louco'".