Incêndio de grandes proporções atinge Vila dos Pescadores, em Cubatão

Um incêndio de grandes proporções atingiu dezenas de moradias localizadas na Vila dos Pescadores, em Cubatão, no estado São Paulo. Não há registro de vítimas.

Ainda há divergências sobre o número de moradias atingidas: a Defesa Civil anunciou que 100 delas haviam sido danificadas pelas chamas. Já os Bombeiros falam em 20 moradias atingidas. Em entrevista à Agência Brasil, o presidente da Associação Pro Esporte, Cultura e Lazer da Vila dos Pescadores, José Arnaldo dos Santos, mais conhecido como Vadinho, disse que ainda não foi possível contabilizar quantas pessoas foram atingidas, mas ele acredita que entre 80 e 100 residências tenham sofrido com o incêndio. A prefeitura fala em 150 residências atingidas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incêndio teve início por volta das 08h39 desta segunda-feira (16) no Caminho São Jorge, altura do número 3551. Cerca de 40 homens do Corpo de Bombeiros e 13 viaturas foram empenhadas para trabalhar na contenção das chamas.

A Defesa Civil informou que o fogo foi extinto por volta das 11h30 e que equipes das secretarias de Assistência Social e de Habitação do município ainda estão no local para realizar o cadastro dos moradores afetados.

As causas do incêndio ainda serão investigadas.

Procurada pela Agência Brasil, a prefeitura de Cubatão informou que não houve feridos, mas que pelo menos 150 moradias foram atingidas pelo incêndio. De acordo com a administração municipal, equipes da Secretaria de Assistência Social, da Secretaria de Segurança Pública, Defesa Civil, Obras e Manutenção, e demais secretarias estão presentes no local para cadastro e atendimento dos moradores.

"Equipes da Secretaria de Saúde foram deslocadas para a Vila dos Pescadores para fazer primeiro atendimento às vítimas do incêndio que atingiu parte da comunidade. São médicos, enfermeiras, auxiliares de enfermagem, psicólogos e um veículo do SAMU baseado próximo à ocorrência. A Unidade de Saúde da Família da Vila dos Pescadores está recebendo também doses extras de vacinas antitetânica e antirrábica", escreveu a prefeitura.

A administração municipal informou ainda que o Fundo Social de Solidariedade está centralizando o recebimento de doações para as vítimas do incêndio. As doações poderão ser feitas na própria sede do fundo, localizado na Rua Assembleia de Deus, 435, no Parque Anilinas.

Matéria atualizada às 15h45